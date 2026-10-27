Tunceli'de okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik taraması

denetimin kapsamı ve hedefi:

Tunceli'de Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde yoğun denetim yürütüyor. Çalışma, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında planlanan Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul, Üniversite ve Yurt Çevrelerinin Denetimi Uygulaması çerçevesinde başlatıldı ve 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren aralıksız devam ediyor.

uygulamanın verileri ve bulguları:

Yürütülen kontrollerde toplam 4 bin 242 şahıs ve 1 bin 198 araç sorgulandı. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 14 araç hakkında işlem yapıldı. Ayrıca okul kantinleri ile öğrenci servis araçları da kontrol edilerek eğitim ortamlarının güvenliği gözetildi.

yürütülen işlemler ve sonuçları:

Denetimler sonucunda meydana gelen 10 olay ile ilgili olarak 17 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Uygulama, sadece denetim sayısını artırmakla kalmayıp, eğitim çevrelerinde olası riskleri azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını ve ihlallerin hızlı şekilde ele alınmasını sağlamayı hedefliyor.

Emniyet yetkilileri, çocukların ve gençlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak denetimlerin okul, üniversite ve yurt çevrelerinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

TUNCELİ’DE ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YÜRÜTÜLEN DENETİMLERDE 4 BİN 242 KİŞİ VE BİN 198 ARAÇ SORGULANIRKEN, 10 OLAYDA 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.