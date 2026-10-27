Dolar 49,7812 +0,01%
Euro 55,5595 -0,17%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,20 +0,85%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Bursa teknik üniversitesi Çinli döküm enstitüsüyle yeni araştırma hattı açıyor

BTÜ, FICMES heyetiyle döküm teknolojileri ve ortak araştırma fırsatlarını görüşerek Türkiye-Çin akademik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa teknik üniversitesi Çinli döküm enstitüsüyle yeni araştırma hattı açıyor

Bursa Teknik Üniversitesi ve Çinli heyet bir araya geldi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararası iş birliklerini genişletme stratejisi çerçevesinde Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Enstitüsü (FICMES) heyetini ağırladı. Toplantıda, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile China Academy of Machinery Shenyang Research Institute of Foundry Co., Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Zhao Jun başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç yer aldı.

görüşmenin odakları:

Taraflar, döküm teknolojileri alanındaki güncel gelişimler, ortak araştırma projeleri ve bilgi paylaşımı mekanizmaları üzerinde durdu. BTÜ yönetimi, üniversitenin akademik kapasitesi ile sanayiye dönük uygulamalı araştırma olanaklarının iş birliğinde merkezi rol oynayacağını vurguladı. Heyet, FICMES’in deneyimlerinin BTÜ ile birlikte yeni projeler ve uygulamalı çalışmalara dönüşebileceğini belirtti.

Zhao Jun, 1957 yılında kurulan merkezlerinin Çin’de döküm alanında tek araştırma merkezi olduğunu ve 2024 yılında devlet tarafından "en yetenekli" unvanına layık görüldüklerini aktardı. Merkezin metal, alüminyum ve titanyum karışımları üzerine yürüttüğü çalışmalar ile geliştirilen teknolojilerin sanayiye aktarımı konusundaki tecrübeleri toplantıda öne çıktı.

laboratuvar incelemeleri ve sonraki adımlar:

Ziyaret kapsamında heyet, BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı gezerek üniversitenin altyapısı ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Taraflar, öncelikli iş birliği alanlarının belirlenmesi, ortak proje teklifleri hazırlanması ve öğrenci-değişimi gibi somut adımların atılmasını kararlaştırdı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, uluslararası ortaklıkların araştırma kapasitesinin artırılmasında ve bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasında kritik olduğunu belirterek, iş birliklerinin iki ülke arasındaki akademik ve teknolojik ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Heyetler, önümüzdeki dönemde ortak çalışma grupları oluşturarak projelerin detaylandırılmasını planlıyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRME HEDEFİ...

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ DÖKÜM ENSTİTÜSÜ (FICMES) HEYETİNİ AĞIRLADI. GÖRÜŞMEDE, DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ, ORTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ VE TÜRKİYE-ÇİN ARASINDAKİ BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI ELE ALINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergoterapinin görünmeyen kahramanları: gündelik hayatı geri veren yaklaşımlar
images

KBÜ'de idari personele masa başı odaklı sağlıklı beslenme eğitimi
images

Yeni dönemde Kayseri Ticaret Odası'nda oda andı ile birlik vurgusu
images

Karacabey'de seferberlik: yağıştan etkilenen mahallelerde ekipler yoğun mesai ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

Merkezefendi'de yağmur altında Şeniz Doğan'a destek gösterisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı