Bursa teknik üniversitesi Çinli döküm enstitüsüyle yeni araştırma hattı açıyor

Bursa Teknik Üniversitesi ve Çinli heyet bir araya geldi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararası iş birliklerini genişletme stratejisi çerçevesinde Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Enstitüsü (FICMES) heyetini ağırladı. Toplantıda, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile China Academy of Machinery Shenyang Research Institute of Foundry Co., Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Zhao Jun başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç yer aldı.

görüşmenin odakları:

Taraflar, döküm teknolojileri alanındaki güncel gelişimler, ortak araştırma projeleri ve bilgi paylaşımı mekanizmaları üzerinde durdu. BTÜ yönetimi, üniversitenin akademik kapasitesi ile sanayiye dönük uygulamalı araştırma olanaklarının iş birliğinde merkezi rol oynayacağını vurguladı. Heyet, FICMES’in deneyimlerinin BTÜ ile birlikte yeni projeler ve uygulamalı çalışmalara dönüşebileceğini belirtti.

Zhao Jun, 1957 yılında kurulan merkezlerinin Çin’de döküm alanında tek araştırma merkezi olduğunu ve 2024 yılında devlet tarafından "en yetenekli" unvanına layık görüldüklerini aktardı. Merkezin metal, alüminyum ve titanyum karışımları üzerine yürüttüğü çalışmalar ile geliştirilen teknolojilerin sanayiye aktarımı konusundaki tecrübeleri toplantıda öne çıktı.

laboratuvar incelemeleri ve sonraki adımlar:

Ziyaret kapsamında heyet, BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı gezerek üniversitenin altyapısı ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Taraflar, öncelikli iş birliği alanlarının belirlenmesi, ortak proje teklifleri hazırlanması ve öğrenci-değişimi gibi somut adımların atılmasını kararlaştırdı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, uluslararası ortaklıkların araştırma kapasitesinin artırılmasında ve bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasında kritik olduğunu belirterek, iş birliklerinin iki ülke arasındaki akademik ve teknolojik ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Heyetler, önümüzdeki dönemde ortak çalışma grupları oluşturarak projelerin detaylandırılmasını planlıyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ DÖKÜM ENSTİTÜSÜ (FICMES) HEYETİNİ AĞIRLADI. GÖRÜŞMEDE, DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ, ORTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ VE TÜRKİYE-ÇİN ARASINDAKİ BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI ELE ALINDI.