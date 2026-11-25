Projenin kapsamı ve hedefleri:

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde yürütülen 'Eğitim Varsa Gelecek Var' projesi kapsamında ilçede eğitim gören bin 400 lise öğrencisi ücretsiz servis hizmetinden yararlanıyor. Hizmet, öğrencilerin evlerinden okullarına, okul çıkışında evlerine ve Ahmet Erkal Destek Kursu'na gidiş-dönüşlerini kapsıyor. Projenin temel amacı, öğrencilerin eğitimine ulaşım kaynaklı engellerin yansımamasını sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmektir.

Denetimler ve hizmetin sürdürülebilirliği:

Kemer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi için servis araçlarında düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, ücretsiz servis hizmetinin belediyenin eğitime yönelik önemli çalışmalarından biri olduğunu vurgulayarak projenin Başkan Necati Topaloğlu ve belediye meclis üyelerinin desteğiyle sürdürüldüğünü ifade etti. Top, geçen yıl bazı itirazlar nedeniyle küçük çaplı sorunlar yaşandığını ancak hizmetin kesintisiz devam ettiğini belirterek, bu desteğin bugün de sürdürüldüğünü kaydetti.

Öğrenci ve aile geri dönüşleri:

Ücretsiz servis hizmetinden yararlanan öğrenciler ve aileleri uygulamayı önemli bir kolaylık olarak değerlendiriyor. Öğrencilerden Elif Toran, daha önce okula toplu taşıma ile gidip geldiğini, şimdi servis sayesinde ulaşım konusunda rahatladığını söyledi. Aileler de ekonomik yükün hafiflemesi ve çocuklarının güvenli şekilde taşınmasının kendileri için değerli olduğunu belirtiyor. Belediye, servislerin düzenli denetimleri ve projenin kapsayıcılığı sayesinde eğitime erişimde yaşanan bariyerleri azaltmayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLERİ EVLERİNDEN OKULLARINA, OKULLARINDAN DESTEK KURSLARINA VE YENİDEN EVLERİNE ULAŞTIRAN HİZMET, AİLELERDEN VE ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK TAKDİR GÖRÜYOR.