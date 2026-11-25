Irlamaz 2. Etap projesi sahada incelendi:

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz 2. Etap Yeşil Alan projesi için hazırlıklar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın proje alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların kapsamı ve takvimi değerlendirildi; proje, bölgeye yeni rekreatif alanlar ve güçlendirilmiş yeşil doku kazandırmayı hedefliyor.

projenin teknik ve kullanım özellikleri:

Irlamaz 2. Etap Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi kapsamında toplam 17 bin metrekarelik alanda düzenleme yapılacak. Projeye dahil edilen başlıca unsurlar şunlar:

- Yaklaşık 650 metre beton yürüyüş yolu ve 350 metre EPDM koşu pisti.

- 900 metrekare otopark alanı.

- Vatandaş kullanımına sunulacak 36 mangal yeri ve 11 bin metrekarelik yeşil alan.

- Klasik ve engelsiz fitness bölümleri ile farklı yaş gruplarına yönelik aktivite ve çocuk oyun alanları.

- 50 metrekarelik WC binası ve iki güvenlik kulübesi.

- Yaklaşık 800 metre profil korkuluk, 800 metre bordür ve 2 bin 400 metrekare kaldırım imalatı.

Birinci etapta olumlu geri dönüş alınan seçici geçirgen kent mobilyası tasarımı, ikinci etap girişlerinde de uygulanacak. Bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla alandaki yeşil doku güçlendirilecek.

zamanlama, ihale ve değerlendirmeler:

Projenin ihalesinin Aralık ayında yapılması planlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ergenekon Kavşağı ve Irlamaz 2. Etap projelerinde verilen sözlerin yerine getirildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bir sözümüz de Irlamaz’ın 2. ve 3. etaplarıydı. İkinci etap için kurum görüşlerinden dolayı bir gecikme yaşadık ama sonunda çok güzel bir proje ortaya çıktı. Aralık ayı içerisinde de ihalesini yapacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. En çok teşekkürü de Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ediyorum. İş birliği içerisinde, uyumlu bir şekilde çalışıyoruz."

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da seçim dönemi verdikleri iki sözden birinin Irlamaz 2. Etap olduğunu hatırlatarak, yasal süreçlerin tamamlandığını ve kurum görüşlerinin alındığını belirtti. Ergenekon Kavşağı çalışmalarının yüzde 30 seviyesine ulaştığını ve olağanüstü bir durum olmazsa kavşağın nisan ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Projenin tamamlanmasının ardından Irlamaz 2. Etap’ın karşı tarafında sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan yeni çalışmaların başlatılacağı kaydedildi.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE IRLAMAZ 2. ETAP YEŞİL ALAN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.