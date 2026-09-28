Efeler'de 218 sokakta tek yön düzeni: sürücülere uyarı

Yol yenileme ve trafik düzenlemesi:

Efeler Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Orta Mahalle 218 Sokak üzerindeki parke taşları söküldü, yol asfaltlandı ve kaldırım düzenlemesi yapıldı. Yenileme tamamlandıktan sonra sokaktaki trafik akışında değişikliğe gidilerek tek yönlü uygulama hayata geçirildi.

Yönlendirme ve giriş noktaları:

Yeni düzenlemeye göre Doğu Gazi Bulvarı üzerinden 218 Sokak'a araç girişi yasaklandı. Sokağa girişler ise Soğukkuyu mevkii üzerinden, Selanik Caddesi istikametinden tek yönlü olarak veriliyor. Uygulamayı desteklemek amacıyla sokak üzerinde ve belirli noktalarda yönlendirme levhaları ile giriş ve dönüş yasakları belirten trafik işaretleri yerleştirildi.

Sürücü davranışları ve trafik akışı:

Buna karşın yeni uygulamanın tüm sürücülerce henüz benimsenmediği gözleniyor. Özellikle daha önce çift yönlü kullanan bazı sürücüler, yerleştirilen işaretlere rağmen sokağı eski düzende kullanmayı sürdürüyor. Doğu Gazi Bulvarı yönünden giriş yapan araçların, tek yön akışına ters yönde hareket eden araçlarla karşılaşması ve her iki tarafına park edilmiş araçların yol genişliğini daraltması nedeniyle sokakta zaman zaman trafik sıkışıklığı oluşabiliyor.

Karşı yönden gelen araçlarla park halindeki araçların aynı anda bulunduğu noktalarda geçiş alanı daralıyor; bu durum hem trafik akışını yavaşlatıyor hem de güvenlik risklerini artırıyor. Yetkililer, uygulamanın bölgedeki araç trafiğini belirlenen yönde güvenli şekilde sürdürmek amacıyla alındığını hatırlatıyor.

Vatandaşların ve sürücülerin, güzergah üzerindeki trafik işaret ve levhalarına uyması; alternatif güzergahları takip etmesi ve park kurallarına dikkat etmesi, uygulamanın sorunsuz işlemesi ve sokakta güvenliğin sağlanması açısından önem taşıyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ASFALTLANAN ORTA MAHALLE 218 SOKAK'TA TRAFİK DÜZENİ DEĞİŞTİ. DAHA ÖNCE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KULLANILAN SOKAK, YAPILAN YENİ DÜZENLEMEYLE TEK YÖNLÜ HALE GETİRİLİRKEN, BAZI SÜRÜCÜLERİN YENİ UYGULAMAYI BİLMEMESİ NEDENİYLE YOLU ESKİ TRAFİK DÜZENİNE GÖRE KULLANMAYA DEVAM ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.