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Efeler'de başından vurulmuş halde bulunan kişinin Tezcan'ı yaraladığı ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler'de bir dairede başından vurulmuş halde bulunan Abdullah S.'nin, 10 yıl önce CHP'li milletvekili Bülent Tezcan'ı yaraladığı bildirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de başından vurulmuş halde bulunan kişinin Tezcan'ı yaraladığı ortaya çıktı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 137. Sokak'taki bir apartmanda akşam saatlerinde silah sesi duyulması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Ekiplerin girdikleri dairede bir şahsı başından vurulmuş halde bulan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimlik tespiti ve olay yeri işlemleri:

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Abdullah S. olduğu belirlendi. Ölüm haberinin ardından yakınları olay yerine geldi; olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Abdullah S.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Şahsın geçmişteki olayla bağlantısı:

Basına yansıyan bilgilere göre, Abdullah S. 10 yıl önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı sağ bacağından silahla yaralamıştı. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ALPARSLAN SARGIN (FOTOĞRAFTA) İSİMLİ ŞAHIS APARTMAN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ALPARSLAN SARGIN (FOTOĞRAFTA) İSİMLİ ŞAHIS APARTMAN DAİRESİNDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNURKEN, SARGIN'IN BUNDAN 10 YIL ÖNCE DÖNEMİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI BÜLENT TEZCAN'I BACAĞINDAN SİLAHLA VURARAK YARALAYAN KİŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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