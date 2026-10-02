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Manisa merkezli şebekeye eş zamanlı baskın: 28 tutuklama, 450 milyon lira şüpheli işlem

Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişiden 28'i tutuklandı; paravan şirketlerin hesaplarında 450 milyon TL işlem tespit edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa merkezli şebekeye eş zamanlı baskın: 28 tutuklama, 450 milyon lira şüpheli işlem

Operasyonun kapsamı:

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine para nakline aracılık ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü tespitlerde, şüphelilerin ve bağlantılı paravan şirketlerin banka hesaplarında 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Operasyon, 29 Eylül tarihinde Manisa merkezli olmak üzere İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; kalan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma, tespit edilen para akışının kaynağı ile organizasyonun olası diğer bağlantılarını açığa çıkarmak üzere devam ediyor.

MANİSA MERKEZLİ 6 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI...

MANİSA MERKEZLİ 6 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 30 ŞÜPHELİDEN 28'İ TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN VE KURDUKLARI PARAVAN ŞİRKETLERİN HESAPLARINDA 450 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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