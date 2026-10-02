Batman’da GAP Mahallesi’ni sarsan restoranda silah sesleri

Olayın seyri:

Akşam saatlerinde Batman'ın GAP Mahallesinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir restorana yaklaşarak 2 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken çevreye de 3 el havaya ateş ederek uzaklaştı.

İlk müdahale ve hasar:

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve arama çalışması:

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA MOTOSİKLETLE GELEN KAR MASKELİ İKİ KİŞİ, BİR RESTORANA ATEŞ AÇTI. SALDIRIDA YARALANAN OLMAZKEN İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.