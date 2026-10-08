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Bakan Göktaş'tan fon iddialarına net yanıt: aileme ve şahsıma yönelik iftiralar yalan

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, fon iddialarını baştan sona yalanlayıp aile fertlerinin bağlantısı olmadığını belirtti; iddia sahiplerinden delil bekliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Göktaş'tan fon iddialarına net yanıt: aileme ve şahsıma yönelik iftiralar yalan

Bakan Göktaş'ın açıklaması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon üzerinden yöneltilen iddiaların kendisi ve ailesine yönelik olduğunu belirterek bu iddiaları sert şekilde reddetti.

Açıklamada, "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona yalan ve iftiradır" ifadelerine yer verildi ve bu iftiraları üretenler, yayanlar ile bunlara alet olanların kınandığı belirtildi.

aile bağları ve isim benzerliği açıklığı:

Bakan Göktaş, şahsının ve aile üyelerinin söz konusu olaylarla herhangi bir ilgisi veya bağlantısı olmadığını vurguladı. Açıklamada aile üyelerinin bu fonlarda tek bir kuruş dahi işlem yapmadığı, kayıtlı hesaplarının bulunmadığı ifade edildi.

İsim benzerliğine dikkat çeken Göktaş, bahsedilen işlemin sahibinin TC numarasının ***92 ile biterken, babasının TC numarasının ****18 ile bittiğini belirterek, bu farklılığın bilinçli olarak görmezden gelinerek iftira kampanyası yürütüldüğünü savundu.

delil çağrısı ve hukuki sürecin sinyali:

Bakan açıklamasında iddiaları ortaya atanlardan delil göstermelerini talep etti; "Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum" dedi ve en ufak bir kanıt gösterilmesi halinde görevinden istifa edeceğini peşinen bildirdi.

Ayrıca, ispatlanamayan iddialar karşısında iddia sahiplerinin de görevlerinden ayrılmalarını beklediğini ifade etti. Göktaş, adının ve ailesinin yalanlarla karalanmasına izin vermeyeceğini belirterek, bu iftirayı ortaya atan ve yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını kaydetti.

Kapanışta bakan, iddiaları somut delillerle ispatlamaya meydan okuyarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ve her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için gerekenin yapılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş: &quot;Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona yalan ve...

Bakan Göktaş: "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona yalan ve iftiradır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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