Kramatorsk'ta otobüs durağı vuruldu: can kaybı 33'e çıktı

Rusya’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde otobüs durağına ve bir otobüse düzenlenen saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının doğrudan sivil hedeflere yönelik olduğunu vurguladı.

saldırının hedefi ve yetkililerin tepkisi:

Bölge Valisi Vadym Filashkin, saldırının yolcu dolu bir otobüsü ve durağı hedef alarak kısa sürede çok sayıda kayba yol açmayı amaçladığını belirtti. Filashkin, "Onlar (Ruslar) için yolcu dolu bir otobüs, tam da tek bir vuruşla olabildiğince çok insanı katledebildikleri için cazip bir hedef" ifadelerini kullandı.

Filashkin ayrıca Kramatorsk ve kuşaktaki bir diğer kilit kent olan Sloviansk'taki şehir yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

kiev'deki saldırı:

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise sabah saatlerinde başkent Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da otobüs durağına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.