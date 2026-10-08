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Samsun’da aranan kadın yakalandı ve kesinleşmiş hapsi için cezaevine gönderildi

İlkadım İlçe Emniyet ekipleri, Rasathane Mahallesi’nde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan F.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun’da aranan kadın yakalandı ve kesinleşmiş hapsi için cezaevine gönderildi

Olayın detayları:

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasathane Mahallesi'nde yaptıkları takip sonucu hakkında yakalama kararı bulunan F.K. adlı kadını yakaladı. Yapılan ilk incelemede şüphelinin aranmasına ilişkin kayıtların ve kesinleşmiş ceza bilgilerinin olduğu tespit edildi.

Tespit edilen suçlar ve kararlar:

Emniyet kayıtlarına göre Sivas 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye çağrıya yönelik arama kaydı bulundu. Ayrıca Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan verilen ve kesinleşen 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Adli süreç ve infaz:

Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin tamamlanması için Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi; ilgili birimlerin soruşturma ve teslim işlemleri usulüne uygun şekilde yürütüldü.

ADLİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANAN F.K., ÇARŞAMBA KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA...

ADLİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANAN F.K., ÇARŞAMBA KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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