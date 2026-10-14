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Kuzey Ege rüzgârı Bozcaada seferlerini aksattı

Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gestaş, Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı feribot seferlerini iptal etti; sefer saatleri açıklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:14

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kuzey Ege rüzgârı Bozcaada seferlerini aksattı

Sefer iptalleri:

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, bölgedeki olumsuz hava koşullarının sefer programını etkilediği belirtildi.

Hangi seferler iptal edildi:

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği, diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, iptal edilen seferlerle ilgili açıklamayı resmi duyuru kanallarından paylaşırken yolcuların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BOZCAADA İLÇESİNDE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI...

BOZCAADA İLÇESİNDE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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