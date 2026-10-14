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Tedarikçim Düzce’den görüşme günleriyle yerel tedarik zinciri güçleniyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Tedarikçim Düzce’den' programında 7 alıcı ve 21 tedarikçi eşleşti; ilk ve sonraki turlarda 44 ve 18 B2B görüşme yapıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tedarikçim Düzce’den görüşme günleriyle yerel tedarik zinciri güçleniyor

Programın amacı ve kapsamı:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan Tedarikçim Düzce’den programı, üyeler arasındaki ticareti artırmayı ve il içinde yeni tedarik zincirlerinin kurulmasını hedefliyor. Oda tarafından yapılan duyuru ve çağrılar sonucunda programa başvuran firmalar için görüşme takvimleri oluşturuldu.

Görüşme takvimleri ve sonuçlar:

Program kapsamında başvuru yapan 7 alıcı firma ve 21 tedarikçi firma için randevu planlandı. Takvimlerde son olarak 3 alıcı firma ile 12 tedarikçi firma arasında toplam 18 görüşme gerçekleştirildi. Programın ilk çağrısında ise 7 alıcı firma ile 12 tedarikçi firma arasında 44 B2B görüşme yapıldı.

firmaların değerlendirmesi ve etkileri:

Etkinliğe katılan firmalar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilk kez düzenlenen bu buluşmaları verimli bulduklarını ve programın devam etmesini beklediklerini bildirdi. Alıcı firma temsilcileri, etkinlik sayesinde yerelde üretim yapan ve tedarik zincirine sahip firmaları keşfetme imkanı yakaladıklarını belirtti.

lojistik avantaj ve tedarik havuzlarına etkisi:

Görüşmelere katılan alıcılar, lojistik kolaylıklar ve yerel ekonomiye katkı sağlama beklentisiyle bazı firmaları memnuniyetle tedarik havuzlarına alacaklarını ifade ettiler. Bu değerlendirmeler, programın hem maliyet hem de tedarik sürekliliği açısından somut faydalar sağlayabileceğine işaret ediyor.

gelecek adımlar:

Oda yetkilileri, Tedarikçim Düzce’den programı için önümüzdeki günlerde farklı sektörleri ve tedarik imkanlarını kapsayacak yeni çağrılar yapılacağını duyurdu. Programın tekrarlanmasıyla daha geniş bir alıcı-tedarikçi ağı oluşturulması ve yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN ÜYELERİNİN KENDİ ARALARINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMESİ VE İL İÇİNDE...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN ÜYELERİNİN KENDİ ARALARINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMESİ VE İL İÇİNDE YENİ TEDARİK ZİNCİRLERİNİN KURULABİLMESİ AMACIYLA BAŞLATMIŞ OLDUĞU TEDARİKÇİM DÜZCE’DEN PROGRAMINDA GÖRÜŞME GÜNLERİ DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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