Efeler'de oyun saati: ilçe milli eğitim müdürü sınıfta çocuklarla eşlik etti

ziyaret ve sınıf buluşması:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Ilıcabaşı İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yaptı. Okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet ederek onların günlük yaşantılarına ve öğrenme süreçlerine dair gözlemlerini paylaştı.

maarifin kalbinde oyun etkinliğine katılım:

Sınıf ziyaretleri sırasında düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğine katılan Çomruk, öğrencilerle birlikte oyun oynayarak etkinliğe doğrudan destek verdi. Etkinlikte oyunların çocukların sosyal ve duygusal gelişimi ile bilimsel merak ve keşif süreçlerine katkısı üzerinde duruldu; oyun ve etkileşim temelli çalışmaların öğrenmeyi güçlendirdiği vurgulandı.

eğitim vizyonu ve iş birliği:

Çomruk, ziyaret esnasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda değer, beceri ve erdemlerle donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Eğitimde kalite ve başarıyı ileri taşıma hedefiyle okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ ÇOMRUK, ILICABAŞI İLKOKULU'NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. SINIF ZİYARETLERİ SIRASINDA 'MAARİFİN KALBİNDE OYUN' ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOMRUK, ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE OYUN OYNAYARAK ONLARIN NEŞESİNE ORTAK OLDU.