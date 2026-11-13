Efeler'de şantiye merkezli kapsamlı deprem tatbikatı

Efeler Belediyesi'nde şantiye tatbikatı:

Afetlere karşı hazırlıklı bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) tarafından Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Etkinlik, personelin deprem anında doğru ve hızlı hareket etmesini sağlamak üzere planlandı.

Tatbikatın uygulaması:

Senaryo gereği deprem alarmı verildiğinde, şantiyede görevli personel güvenli davranışları uyguladı. EFAK ekipleri tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda çalışanlar kontrollü şekilde tahliye edildi ve belirlenen toplanma alanında bir araya getirildi. Tatbikat sürecinde güvenli tahliye yöntemleri, acil durumlarda alınacak önlemler ve toplanma alanlarının önemi test edilip değerlendirildi.

Gelecek planları ve yaygınlaştırma:

Efeler Belediyesi, tatbikattan elde edilen değerlendirmeleri temel alarak hazırlık çalışmalarını belediyenin tüm birimlerine yaygınlaştırmayı hedefliyor. EFAK öncülüğünde farklı müdürlüklerde düzenlenecek eğitim ve uygulamalı tatbikatlarla personelin deprem anında doğru hareket etmesi ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI VE BİLİNÇLİ BİR KENT OLUŞTURMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EFELER BELEDİYESİ, DEPREM TATBİKATLARINA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA EFELER BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (EFAK) TARAFINDAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİNDE DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.