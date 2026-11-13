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Milliler Bordeaux'ya hazırlanıyor: hazırlıklar İzmir'de başladı

A Milli Takım, 15 Kasım'daki Fransa maçı öncesi İzmir'de çalışmalara başladı; sürat, koordinasyon, teknik pas ve çift kale taktiklerine ağırlık verildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Milliler Bordeaux'ya hazırlanıyor: hazırlıklar İzmir'de başladı

Milli takım İzmir'de çalıştı:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'taki son maç öncesi hazırlıklarına İzmir'de başladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takımın oynama süresine göre program ayrımı yapıldı.

Antrenmanın içeriği:

Belçika karşılaşmasında belirli sürenin üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada yoğun bir program uyguladı. Isınma çalışmaları sonrası sürat ve koordinasyon üzerine egzersizler yapıldı; devamında teknik beceri ve pas organizasyonlarına ağırlık verildi.

Antrenmanın son bölümünde çift kale taktik oyun oynanarak maç düzeni ve savunma-hücum geçişleri test edildi. Çalışmanın yapısı, teknik ekibin maç öncesi oyuncu yükünü dengeleme ve taktiksel uyumu öne çıkarma hedefini gösterdi.

Yolculuk ve kadro düzeni:

Antrenmanı A Milli Futbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray de izledi. Milli takım, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fransa müsabakası için bugün saat 17.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla İzmir'den Bordeaux'ya hareket edecek.

Teknik ekip, yaptıkları ayrıştırılmış antrenmanla hem saha temposunu korumayı hem de maç günü için oyuncu dinlenmesini amaçladı. Bu yaklaşım, Belçika mücadelesinde süre alan oyuncuların toparlanmasına ve diğer oyuncuların rekabetçi koşullarda sınanmasına izin verdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ SON MAÇINDA 15 KASIM PAZAR GÜNÜ...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ SON MAÇINDA 15 KASIM PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA FRANSA İLE OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINA İZMİR'DE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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