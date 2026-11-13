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Mor umutlar: ESOGÜ yenidoğan ünitesinde dünya prematüre günü etkinliği

ESOGÜ Hastanesi Yenidoğan Ünitesi, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde mor temalı etkinlikle erken doğumun zorluklarına ve aile desteğine dikkat çekti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mor umutlar: ESOGÜ yenidoğan ünitesinde dünya prematüre günü etkinliği

ESOGÜ Hastanesi'nde 15 Kasım Dünya Prematüre Günü anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan (Neonatoloji) Yoğun Bakım Ünitesi, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik, prematüre bebeklerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi ve ailelere verilen desteği görünür kılmayı amaçladı.

Katılımcılar:

Programa ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Harmancı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Bozan ile Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Aydemir ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Özge Sürmeli Onay, Doç. Dr. Tuğba Barsan Kaya, Doç. Dr. Yusuf Aydemir ile Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör katıldı. Hastane yöneticileri ve yenidoğan yoğun bakım ekibi de etkinlikte yer aldı.

Vurgu ve mesajlar:

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özge Aydemir, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü'nün erken doğumun beraberinde getirdiği tıbbi ve duygusal zorluklara dikkat çekmek için önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aydemir, günün simgesi olan mor rengin hem bebeklerin kırılganlığını hem de yaşam mücadelesindeki gücünü temsil ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Aydemir, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe ulaşmasında ailelerle birlikte hareket etmenin ve multidisipliner ekip çalışmasının kritik rol oynadığını söyledi. Yenidoğan bakımında görev alan uzman hekimlerin, yan dal uzmanlarının, deneyimli hemşirelerin ve destek personelinin iş birliği sayesinde bu bebeklere kapsamlı bakım sunulduğu ifade edildi.

Hizmet düzeyi ve bölgesel rol:

Konuşmada, ESOGÜ Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmetleri verdiği ve bu yönüyle bölgenin önemli referans merkezlerinden biri olduğu hatırlatıldı. Bu kapsam, kritik olgularda ileri düzey bakım ve konsültasyon imkânı sunulduğunu göstermekte.

Prof. Dr. Aydemir, yenidoğan uzmanları ve yenidoğan yoğun bakımında deneyimli hemşirelerin, prematüre bebeklerin izlemi, destek tedavileri ve aile eğitimi süreçlerinde üstlendikleri görevin önemine ayrı bir vurgu yaptı ve ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Etkinlik programı ve kapanış:

Program kapsamında, yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen bebeklerin ailelerinin gönderdiği teşekkür ve destek mesajlarını içeren videolar gösterildi. Katılımcılar mor süslemelerle hazırlanan pastanın kesilmesine eşlik etti ve gün, kardeşlik ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.

Etkinlik, hem sağlık çalışanlarının emeğini görünür kılmayı hem de prematüre bebeklerin ailelerine yönelik bilgilendirme ve moral desteğini güçlendirmeyi hedefleyen somut adımların işlendiği bir farkındalık çalışması olarak değerlendirildi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN (NEONATOLOJİ) YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE 15 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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