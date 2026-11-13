Gençlerle Sultangazi'de sıfır atık ve iklim bilinci güçleniyor

Yerel yönetimden sürdürülebilirlik eğitimi:

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim krizi çalışmaları kapsamında gençlerin bilinçlenmesini önceliklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyede staj yapan öğrencilere yönelik düzenlenen 'İklim Krizi ve Sıfır Atık' eğitimiyle, sürdürülebilir alışkanlıkların tabana yayılması hedeflendi.

Stajyerlere yönelik seminerin ana mesajı:

Seminer, Nikah Sarayında gerçekleştirildi. Eğitimde, iklim kriziyle mücadelede ilkinin israfın önlenmesi, ardından ihtiyaç doğrultusunda alışveriş yapılmasının önemi olduğu vurgulandı. Katılımcılara, tüketim alışkanlıklarının ve atık yönetiminin günlük yaşamda nasıl etkili hale getirilebileceğine dair pratik öneriler sunuldu.

Uygulama tanıtımı ve teşvikler:

Geri dönüşüm bilincinin geniş kitlelere taşınması amacıyla, ürün ambalajlarının geri dönüştürülebilir olmasının önemi anlatıldı. Belediye, mobil uygulaması Atıkla Katıl'ı tekrar tanıttı; uygulamayı telefonlarına indirenlerden üç katılımcıya yapılan çekilişle bez ve spor çanta hediye edildi. Bu tür teşviklerle uygulamanın kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ülkemizin COP 31'e ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başkanlığında ülkemiz COP 31’e ev sahipliği yapıyor. Bizler de yerel yönetimler kapsamında oradaydık" dedi. Başkan Dursun, iklim değişikliği ile mücadele ve çevreye duyarlı şehirler yaratma konusundaki fikir alışverişlerine değindi.

Başkan Dursun, Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesinin yerelde güçlü uygulamalar gerektirdiğini belirtti ve kaynakların tükenmekte olduğu bir dünyada herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Dursun, okullara yapılan ziyaretler ve belediye içinde sürdürülen seminerlerle gençlerde geri dönüşüm farkındalığının kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi: 'Bu anlayış artık projenin üstünde, bir mecburiyete dönüştü.'

Sultangazi Belediyesi'nin stajyerlere verdiği eğitim serisi ve uygulama tanıtımları, ilçe ölçeğinde sıfır atık pratiklerinin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Belediye, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceğini duyurdu.

SIFIR ATIK, GERİ DÖNÜŞÜM VE İKLİM KRİZİ KONUSUNDA İLÇE GENELİNDE HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTEN SULTANGAZİ BELEDİYESİ, GENÇLERİN DE BİLİNÇLENMESİ İÇİN EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KEZ BELEDİYEDE STAJ YAPAN GENÇLERE İKLİM KRİZİ VE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ.