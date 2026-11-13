Niğde'de 'bir daha düşün' projesiyle motosiklet risk farkındalığı eğitimi başlıyor

Proje tanıtımı ve katılımcılar:

Niğde’de "Bir Daha Düşün! Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtıma Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Dinçer ve İl Millî Eğitim Müdür Vekili Sami Adem katıldı.

Eğitim takvimi ve uygulama kapsamı:

Niğde Valiliği koordinasyonunda, Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı desteğiyle hayata geçirilen projede, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren kent genelindeki tüm ortaokul ve liselerde eğitim ve farkındalık çalışmaları başlatılacak. Program, öğrencilere risk algısı kazandırmayı ve motosiklete binme kararını sorgulatmayı hedefliyor.

Projede okul içi eğitim oturumları, görsel ve yazılı malzeme dağıtımı ile saha denetimlerinin koordinasyonu yer alacak. Amaç, gençlerin trafikte güvenli davranışları benimsemesini sağlamak ve kazaların önlenmesine katkı sunmak olarak açıklandı.

Vali Akmeşe'nin uyarıları ve öne çıkan veriler:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, son dönemde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 49,7'sinin motosiklet veya motorlu bisikletlerin karıştığı kazalar olduğunu vurguladı. Bu veriyi temel alarak projenin, sürücü davranışlarını ve aile bilinçlenmesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Akmeşe, özellikle gençlerin karıştığı kazalardaki artış nedeniyle ailelere çağrıda bulunarak, ehliyeti ve gerekli belgeleri olmayan çocuklara motosiklet veya motorlu araç kullandırılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca koruyucu kask kullanımının, hız sınırlarına uyulmasının ve ailelerin trafikte örnek olmalarının önemine dikkat çekti.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Sürücülere şerit değiştirirken ve dönüşlerde ayna ile kör nokta kontrollerini yapmaları hatırlatıldı. Motosiklet sürücülerine ise görünürlüğü artırmak için reflektörlü kıyafet ve eksiksiz koruyucu ekipman kullanma çağrısı yapıldı.

Proje yetkilileri, eğitimlerin düzenli değerlendirmelerle takip edileceğini ve elde edilecek veriler doğrultusunda uygulamanın genişletilebileceğini açıkladı. Bu kapsamda okul yönetimleri, emniyet ve jandarma birimleri ile birlikte hareket ederek bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecekler.

Yetkililer, projenin hedefinin yalnızca kuralları öğretmek olmadığını, aynı zamanda gençlerin trafikte karar verirken riskleri değerlendirmesini sağlayacak farkındalığı oluşturmak olduğunu ifade etti.

NİĞDE’DE “BİR DAHA DÜŞÜN! NİĞDE MOTOSİKLET RİSK FARKINDALIĞI VE GÜVENLİ DAVRANIŞ PROJESİ” DÜZENLENEN BASIN AÇIKLAMASIYLA TANITILDI.