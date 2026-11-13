Antalya'da binalarda yeşil dönüşüm için yerel birliktelik vurgusu

Çalıştay: sürdürülebilir binalar ve yeşil dönüşüm gündemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği (WRI) iş birliğinde, COP31 çerçevesinde düzenlenen Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Çalıştayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında eş finansmanla desteklenen proje çerçevesinde yürütüldü.

Çalıştay, Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği’nin isteği üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığı ve Danimarka Yeşil Büyüme Ağı (DGGN) desteğiyle hayata geçirildi. Toplantının odağında binalarda sürdürülebilir uygulamalar ve yerel yeşil dönüşüm modellerinin geliştirilmesi vardı.

Proje hedefleri ve belediyenin taahhütleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürü Elektrik Mühendisi Sarp Emekcil, çalıştayın önemine değinerek masaların belirlenen konular doğrultusunda sorumluluklar üstleneceğini ve son olarak bir sonuç bildirgesinin yayımlanacağını söyledi. Emekcil, belediyenin 2013'te imzaladığı Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) gereği 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunduğunu; ayrıca Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050'de karbon nötr bir şehir hedeflendiğini hatırlattı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki fırsatlar ve engeller:

Emekcil, Antalya'nın coğrafi avantajı nedeniyle güneş enerjisi santrallerinin (GES) karbon azaltımında kilit rol oynayacağını vurguladı. Ancak, trafo kapasite sorunları nedeniyle, belediyenin bütçe ve arazi imkanına rağmen bazı yatırımların gerçekleştirilemediğini ifade etti. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatın kamu kurumları ile özel sektör arasında farklılık gözetmesi gerektiğini; belediyelerin elde ettiği gelirlerin, fabrikaların çatılarına kurulan GES'lerden sağlanan gelirlerle aynı çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kamu kurumlarının niteliğini dikkate alan ayrı bir yasal düzenleme ihtiyacını dile getirdi.

Yerel paydaşlar ve atılacak adımlar:

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Kentsel Verimlilik ve İklim Programı Yöneticisi Meltem Bayraktar ise Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Sürdürülebilir Binalar Ağı Türkiye Projesi kapsamında Akdeniz Bölgesi yerel bilgilendirme günlerinin Antalya'da yapıldığını belirtti. Bayraktar, çalıştayda belediye temsilcileri ve karar vericiler, uygulamaları hayata geçiren mimarlık ve mühendislik firmaları, meslek odaları ile üniversite öğretim üyelerinin bir araya geldiğini; amaçlarının daha güçlü iş birlikleri geliştirmek, sürdürülebilir bina uygulamalarında alınabilecek önlemleri ve uygulanabilir model önerilerini tartışmak olduğunu söyledi.

Çalıştayın sonunda her masanın üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda somut adımlar belirlenmesi ve katılımcıların ortak bir sonuç bildirgesi yayımlaması planlanıyor.

COP31 KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE ŞEHİRLER DERNEĞİ (WRI) İLE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İŞ BİRLİĞİ VE EV SAHİPLİĞİNDE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR AĞI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.