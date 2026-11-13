Bayrampaşa'da kortejle duyuruldu: Rumeli Balkan ve Trakya günleri geliyor

Rumeli Balkan ve Trakya Günleri tanıtıldı:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 19 Kasım'da başlayacak olan Rumeli Balkan ve Trakya Günleri öncesinde, Bayrampaşa'da kortej yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğin tanıtımına yönelik yürüyüş, Demirkapı Caddesi'nden başlayıp Bayrampaşa Belediyesi önünde sonlandı; katılımcılar burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kortej ve katılım detayları:

Yürüyüşü organize eden Rumeli Balkan Dernekler Federasyonu tarafından 19-22 Kasım tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek tanıtım günlerinin haberleri Bayrampaşa sokaklarında taşındı. Etkinlik alanı ve yürüyüş güzergâhı, yerel katılımın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de bir araya getirdi.

Mesaj ve hedefler:

Rumeli Balkan Dernekler Federasyonu Başkanı Saim Bıçak yaptığı konuşmada organizasyonun sembolik önemine vurgu yaptı: Bu kortej yürüyüşü aslında çok önemli bir mesaj taşıyor. Bizler farklı şehirlerden, farklı coğrafyalardan gelmiş olsak da aynı tarihin, aynı kültürün ve aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız. Rumeli, Balkanlar ve Trakya bizim için yalnızca coğrafi bölgeler değildir. Rumeli hatıralarımız, köklerimiz, türkülerimiz, edebiyatımız ve kültür bizlere bıraktığı en kıymetli mirastır.

Bıçak, topluluğun geçmişte yaşanan zorluklara rağmen kültürel kimliğini koruduğunu belirterek federasyonun çalışmalarına değindi ve altını çizdi: Bizler geçmişte yaşanan zorluklara, göçlere ve ayrılıklara rağmen kültürünü, dilini, geleneklerini ve aidiyet duygusunu yaşatmayı başarmış bir toplumun evlatlarıyız. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu olarak altmış 69 üye derneğimizle ve 14 yurt dışı temsilcimizle birlikte bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bıçak ayrıca tanıtım günlerinin amaçlarını şöyle özetledi: Amacımız yalnızca hemşehrilerimizi bir araya getirmek değil, kültürümüzü yaşatmak, gençlerimizi ortak değerlerimiz etrafında buluşturmak, dayanışmamızı güçlendirmek ve Rumeli Balkan Trakya camiasının toplumsal hayattaki görünürlüğünü artırmaktır. 19 - 22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dört günlük programda yöresel lezzetler, halk oyunları, müzik ve geleneksel el sanatları sergilenecek.

Program sonrası katılımcılara ikram olarak Boşnak Böreği ve Trileçe Tatlısı sunuldu; organizasyon, hem kültürel tanıtım hem de birlik mesajını pekiştiren bir etkinlik olarak kayda geçti.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE 19 KASIM’DA BAŞLAYACAK OLAN RUMELİ BALKAN VE TRAKYA GÜNLERİ'NİN TANITIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BAYRAMPAŞA’DA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.