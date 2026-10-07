Mersin emniyetinden şehit veysi kakı'nın ailesine ziyaret: anılar ve dualar

Mersin emniyetinden şehit ailesine ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2016'da Şırnak’ın İdil ilçesinde şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı'nın ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette şehidin annesi Yıldız Kakı ve babası Yılmaz Kakı ile samimi bir görüşme gerçekleştirildi.

samimi ortamda anıların yad edilmesi:

Buluşmada, şehit Veysi Kakı'nın hatırası yad edildi; aile ile yakın ilgilenildi ve şehide yönelik dualar edildi. Toplantı sırasında duygu yüklü anlar yaşanırken, şehidin ailesiyle yapılan sohbette geçmiş anılar paylaşıldı ve vefatının etkileri üzerine düşünceler aktarıldı.

devlet ve milletin sorumluluğu vurgulandı:

Fahri Aktaş, şehit polis memuru Veysi Kakı için Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ailelerinin devlet ve millet nezdinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti. Aktaş, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti ve "şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri" olduğunun altını çizdi.

Ziyarette ayrıca, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler için şükran ve minnet dile getirildi; topluca dualar edildi. Emniyet yetkilileri, şehit aileleriyle ilişkilerin devam edeceğini ve ihtiyaçlarının takip edileceğini bildirdi.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ VE EŞİ NURAY AKTAŞ, 2016 YILINDA ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKAT POLİS MEMURU VEYSİ KAKI’NIN AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ.