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Kocaeli kitap fuarında genç okurlar ilham topluyor

16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, ilçelerden gelen öğrencileri yayınevi stantlarıyla buluşturuyor; gençler farklı türlerde kitapları keşfediyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocaeli kitap fuarında genç okurlar ilham topluyor

Öğrenciler kitaplarla buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, farklı ilçelerden gelen öğrencileri yayınevi stantlarıyla buluşturuyor. Fuara katılan öğrenciler, kitaplar arasında dolaşırken hem eğlenceli hem de öğretici bir ortamla karşılaşıyor.

Stantlarda merak ve keşif:

Gebze’den Gölcük’e kadar çeşitli ilçelerden gelen okulların öğrencileri, fuar alanında kurulan stantları tek tek geziyor. Arkadaşlarıyla birlikte dolaşan gençler, ilgilerini çeken eserleri incelemekle kalmayıp bazen sayfaları karıştırarak okumaya başlıyor; bazıları merak ettikleri konular hakkında yayınevi temsilcilerinden bilgi alıyor.

Yayın çeşitliliği ve öğrenme fırsatı:

Fuar, farklı türlerdeki yayınları bir arada sunması sayesinde öğrencilere geniş bir okuma yelpazesi sağlıyor. Katılımcılar; edebiyattan bilime, tarihten çocuk kitaplarına kadar çeşitli eserleri görme ve ilgi duydukları yazarlar hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor. Bu durum, öğrencilerin okuma tercihlerini keşfetmesine ve yeni yazarlarla tanışmasına zemin hazırlıyor.

Fuar alanında gözlemlenen hareketlilik, etkinliğin genç katılımcılar üzerindeki çekiciliğini ortaya koyuyor; öğrenciler için hem sosyal bir etkinlik hem de okuma alışkanlığını pekiştiren bir deneyim sunuluyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI, FARKLI...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI, FARKLI İLÇELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİ KİTAPLARLA BULUŞTURUYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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