Efeler Belediyesi dijital fen bilimleri kursunu başlatıyor

Efeler Belediyesi bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan Dijital Fen Bilimleri Kursu için başvuruları kabul ediyor. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve çocukların çağın gerektirdiği bilgi ile becerilerle yetişmesini hedefliyor.

Kursun amacı:

Kurs, geleneksel öğrenme yöntemlerini dijital teknolojilerle birleştirerek fen bilimlerini teorinin ötesine taşıyor. Öğrenciler interaktif simülasyonlar aracılığıyla konuları görerek, keşfederek ve uygulayarak öğrenme fırsatı bulacak. Eğitimler; problem çözme, analiz etme, eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

Eğitim içeriği ve yöntem:

Dijital ortamda gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde bilimsel olaylar daha somut şekilde kavranacak ve derslerde edinilen bilgiler pekiştirilecek. Kurs, teknolojiyi eğitim amaçlı etkin kullanarak çocukların deneyimleyerek öğrenmesini esas alıyor.

Başvuru bilgileri:

Dijital Fen Bilimleri Kursu'na katılmak isteyen öğrenciler başvurularını Kurtuluş Mahallesi 2018 Sokak Numara 8 adresinde yer alan Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) üzerinden veya Efe Mobil uygulamasından yapabilecek.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR. EFELER BELEDİYESİ DİJİTAL GENÇLİK MERKEZİ (DİGEM) BÜNYESİNDE 5, 6, 7 VE 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENECEK DİJİTAL FEN BİLİMLERİ KURSU İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR.