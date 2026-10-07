Eğil'den yeni öğrencilere bir yıllık burs desteği

Eğil Belediyesi gençlerin eğitimine destek veriyor

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik burs programı başlattı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre destek, öğrenim hayatına başlayan gençlerin ilk yılını rahatlatmayı hedefliyor.

Kime verilecek:

Burs, şu koşulları taşıyan adaylara verilecek: Eğil ilçesinde bulunan okullardan mezun olmak, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye ilk kez yerleşmiş olmak ve bireyin burs desteğinden yalnızca 1 eğitim öğretim yılı boyunca yararlanacağı belirtiliyor.

Amaç ve belediye başkanının mesajı:

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, gençleri geleceğin teminatı olarak nitelendirerek belediyenin eğitim desteğinin süreceğini vurguladı. Seydaoğlu, ailelerin ve öğrencilerin yükünü hafifletmek için yerel yönetim olarak imkanlar doğrultusunda destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Belediye duyurusunda bursun kapsamı ve başvuru koşulları net şekilde ilan edildi; programın yalnızca ilk kayıt yılına odaklandığı ve mevcut öğrenciler için sürekli bir destek programı olmadığı açıklandı. İlgilenen adayların başvuru şartlarını karşıladıklarından emin olmaları gerektiği hatırlatıldı.

ĞİL BELEDİYE BAŞKANI FIRAT SEYDAOĞLU, GELECEĞİN TEMİNATI GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA, EĞİTİMLERİNE VE HAYALLERİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.