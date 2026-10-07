Salihli'de camilerin toplumsal rolü konferansta tartışıldı

programın açılışı:

Manisa'nın Salihli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Cami ve Sosyal Hayat' konulu konferans, Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İlçe Müftüsü Ali Çebi açılış konuşmasında haftanın anlam ve önemine değinerek programa katılanlara teşekkür etti.

konferans ve sunum:

Konferans bölümünde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, 'Cami ve Sosyal Hayat' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Arslan, camilerin yalnızca ibadet mekânları olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini anlattı.

Sunumda camilerin eğitim, rehberlik ve sosyal destek işlevlerine vurgu yapılırken, din görevlilerinin toplum içindeki rehberlik ve sorumluluklarına dikkat çekildi.

kaymakamın değerlendirmesi:

Programa katılan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ise camilerin toplum hayatındaki yerinin önemine değindi. Güldoğan, camilerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmede katkı sağladığını belirtti ve din görevlilerinin üstlendiği görev ve sorumluluklara dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda Kaymakam Güldoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm din görevlilerine görevlerinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.

Programa ayrıca Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Ertan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, camilerin hem ibadet hem de sosyal hayat açısından taşıdığı önem üzerine yapılan değerlendirmeler ve katılımcıların görüş alışverişiyle sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN "CAMİ VE SOSYAL HAYAT" KONULU KONFERANS PROGRAMI DÜZENLENDİ.