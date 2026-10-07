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Kaman'da yapay zekâ destekli arı projesi başkanlık makamında kutlandı

Kamanlı öğrenciler, Yapay Zekâ Destekli Varroa tespit cihazı ile 2026 Uluslararası yarışmasında Tarım Teknolojileri lise kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kaman'da yapay zekâ destekli arı projesi başkanlık makamında kutlandı

kabul ve başarı duyurusu:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, makamında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler Yüksel Buğra Avşar ve Mert Yaşar, danışman öğretmenleri Nuri Şensoy rehberliğinde geliştirdikleri Yapay Zekâ Destekli Varroa (Arı Biti) Tespit Cihazı projesiyle törene katıldı.

Proje, 2026 Uluslararası Uzay, Havacılık ve Teknoloji Yarışması Tarım Teknolojileri Lise Kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti. Yarışmada yaklaşık 80 bin proje ve 250 bin yerli-yabancı yarışmacı yer aldı.

projenin hedefi ve teknoloji kullanımı:

Geliştirilen cihaz, arıcılıkta zarar veren varroa (arı biti) tespitini yapay zekâ ile destekleyerek daha hızlı ve pratik teşhis sağlamayı hedefliyor. Projenin amacı, arı sağlığının korunmasına katkı sunmak ve saha uygulamalarında erken müdahale imkânı yaratmaktır.

etki ve yerel tepki:

Başarı, ilçede eğitim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren öğrenciler arasında memnuniyet oluşturdu. Başkan Demirci tarafından yapılan kabul, bölgedeki öğretmenler ve öğrenciler için motivasyon kaynağı olurken bu tür projelerin görünürlüğünü artırdı.

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI EMRE DEMİRCİ, TEKNOLOJİ BİRİNCİSİ ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI....

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI EMRE DEMİRCİ, TEKNOLOJİ BİRİNCİSİ ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI. KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, 2026 ULUSLARARASI UZAY, HAVACILIK VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI TARIM TEKNOLOJİLERİ LİSE KATEGORİSİ'NDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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