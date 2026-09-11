Eğitim Bir-Sen Muğla başkanı Uçak'tan yeni okul yöneticilerine destek ziyareti

ziyaretin kapsamı:
Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek yeni göreve başlayan okul yöneticileriyle bir araya geldi.
görüşmelerde ele alınan konular:
Ziyaretlerde, eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin karşılıklı istişareler yapıldı. Okulların öncelikli ihtiyaçları, eğitim kalitesinin sürdürülebilirliği ve saha koşullarında yapılabilecek iyileştirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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