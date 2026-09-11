Eğitim Bir-Sen Muğla başkanı Uçak'tan yeni okul yöneticilerine destek ziyareti

ziyaretin kapsamı:

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek yeni göreve başlayan okul yöneticileriyle bir araya geldi.

görüşmelerde ele alınan konular:

Ziyaretlerde, eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin karşılıklı istişareler yapıldı. Okulların öncelikli ihtiyaçları, eğitim kalitesinin sürdürülebilirliği ve saha koşullarında yapılabilecek iyileştirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.