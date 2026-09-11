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Eğitim Bir-Sen Muğla başkanı Uçak'tan yeni okul yöneticilerine destek ziyareti

Önder Uçak, Muğla'da iki okulun yeni yöneticilerini ziyaret ederek eğitim ihtiyaçları hakkında istişarede bulundu ve yeni görevlerinde başarı diledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim Bir-Sen Muğla başkanı Uçak'tan yeni okul yöneticilerine destek ziyareti

ziyaretin kapsamı:

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek yeni göreve başlayan okul yöneticileriyle bir araya geldi.

görüşmelerde ele alınan konular:

Ziyaretlerde, eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin karşılıklı istişareler yapıldı. Okulların öncelikli ihtiyaçları, eğitim kalitesinin sürdürülebilirliği ve saha koşullarında yapılabilecek iyileştirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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