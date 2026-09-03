Eğitim önceliğiyle Gaziantep'in gençlere yatırım stratejisi

Gaziantep'te eğitim odaklı belediyecilik:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insanların ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarının yanında sosyal belediyecilik uygulamalarını da eğitimle entegre ederek sürdürmeye devam ediyor. Belediye; ulaşım, beslenme, kurs ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de gençlerin sosyal ve akademik gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

ulaşım ve ekonomik kolaylıklar:

Öğrencilerin bütçesinde büyük yer tutan ulaşım giderlerini azaltmak için hayata geçirilen uygulamalar ön plana çıkıyor. Aylık 400 binişlik abonman 350 liraya düşürülerek bir yolculuk maliyeti 1 liranın altına indirildi. Kent genelindeki toplu ulaşım sistemiyle entegre edilen bu uygulama, öğrencilerin düzenli ve güvenli ulaşım sağlamasına imkan tanırken, aile ekonomisine de doğrudan katkı sunuyor.

Belediye aynı zamanda ekonomik erişilebilirliği artırmak üzere farklı kolaylıklar sağlıyor. Üniversite çevrelerinde ve kamusal alanlarda uygulanacak desteklerle öğrencilerin günlük yaşam maliyetleri hedeflenen düzeyde düşürülüyor.

beslenme, kurslar ve sınav desteği:

Beslenme hizmetlerinde de alternatifler sunuluyor. "Haydi Sofraya" restoranlarında öğrencilere yönelik sunulan menu seçenekleri dikkat çekiyor; örneğin dört çeşit yemek 60 TL’den veriliyor. Bu tür uygulamalar, özellikle kampüs dışında yaşayan öğrenciler için pratik ve bütçe dostu seçenekler oluşturuyor.

Mesleki ve kişisel gelişim alanında ise GASMEK programı öne çıkıyor. 7’den 70’e eğitim veren kurum, mesleki ve sanat kurslarının yanında YKS ve LGS etüt kurslarıyla sınav hazırlığı desteği sunuyor. Şehrin dört bir yanındaki ve ilçelerdeki 36 merkezde bugüne kadar 81 bin 601 öğrenci etüt kurslarından yararlandı. GASMEK ayrıca 2022-2026 Eğitim Öğretim Yılları arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullara 2 milyon 170 bin adet YKS-LGS denemesi dağıttı; 2024-2026 döneminde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASMEK öğrencilerine toplam 103 bin adet soru bankası kitabı desteği sağladı.

yaz okulları ve sosyal gelişim:

Yaz Okulları Programı kapsamında 161 branşta bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi, kültür, sanat ve kişisel gelişim gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu programlar, öğrencilerin sadece akademik başarılarına katkı sağlamıyor; aynı zamanda sosyal beceriler, mesleki yönelim ve hobiler açısından da fırsatlar sunuyor.

Sonuç olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitim odaklı politika ve uygulamalarıyla öğrencilerin eğitim süreçlerini destekleyen, ailelerin yükünü hafifleten ve gençlerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik eden entegre bir model uyguluyor. Belediye tarafından belirtilen verilere göre bugüne kadar 750 bin öğrenciye ulaşılmış olması, sunulan desteğin kapsamını ve yaygınlığını gösteriyor.

EĞİTİMDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR FARKI