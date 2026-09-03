Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,3167 +0,32%
Bist 13.920,31 -0,93%
Altın Gram 7.013,65 +2,46%
EUR/USD 1,1627 +0,30%
Brent Petrol 96,34 +0,74%
--°

Eğitim önceliğiyle Gaziantep'in gençlere yatırım stratejisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, yemek ve kurs destekleriyle öğrencilerin yaşam maliyetini düşürüp 750 bin öğrenciye ulaşan bir sistem kuruyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim önceliğiyle Gaziantep'in gençlere yatırım stratejisi

Gaziantep'te eğitim odaklı belediyecilik:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insanların ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarının yanında sosyal belediyecilik uygulamalarını da eğitimle entegre ederek sürdürmeye devam ediyor. Belediye; ulaşım, beslenme, kurs ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de gençlerin sosyal ve akademik gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

ulaşım ve ekonomik kolaylıklar:

Öğrencilerin bütçesinde büyük yer tutan ulaşım giderlerini azaltmak için hayata geçirilen uygulamalar ön plana çıkıyor. Aylık 400 binişlik abonman 350 liraya düşürülerek bir yolculuk maliyeti 1 liranın altına indirildi. Kent genelindeki toplu ulaşım sistemiyle entegre edilen bu uygulama, öğrencilerin düzenli ve güvenli ulaşım sağlamasına imkan tanırken, aile ekonomisine de doğrudan katkı sunuyor.

Belediye aynı zamanda ekonomik erişilebilirliği artırmak üzere farklı kolaylıklar sağlıyor. Üniversite çevrelerinde ve kamusal alanlarda uygulanacak desteklerle öğrencilerin günlük yaşam maliyetleri hedeflenen düzeyde düşürülüyor.

beslenme, kurslar ve sınav desteği:

Beslenme hizmetlerinde de alternatifler sunuluyor. "Haydi Sofraya" restoranlarında öğrencilere yönelik sunulan menu seçenekleri dikkat çekiyor; örneğin dört çeşit yemek 60 TL’den veriliyor. Bu tür uygulamalar, özellikle kampüs dışında yaşayan öğrenciler için pratik ve bütçe dostu seçenekler oluşturuyor.

Mesleki ve kişisel gelişim alanında ise GASMEK programı öne çıkıyor. 7’den 70’e eğitim veren kurum, mesleki ve sanat kurslarının yanında YKS ve LGS etüt kurslarıyla sınav hazırlığı desteği sunuyor. Şehrin dört bir yanındaki ve ilçelerdeki 36 merkezde bugüne kadar 81 bin 601 öğrenci etüt kurslarından yararlandı. GASMEK ayrıca 2022-2026 Eğitim Öğretim Yılları arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullara 2 milyon 170 bin adet YKS-LGS denemesi dağıttı; 2024-2026 döneminde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASMEK öğrencilerine toplam 103 bin adet soru bankası kitabı desteği sağladı.

yaz okulları ve sosyal gelişim:

Yaz Okulları Programı kapsamında 161 branşta bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi, kültür, sanat ve kişisel gelişim gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu programlar, öğrencilerin sadece akademik başarılarına katkı sağlamıyor; aynı zamanda sosyal beceriler, mesleki yönelim ve hobiler açısından da fırsatlar sunuyor.

Sonuç olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitim odaklı politika ve uygulamalarıyla öğrencilerin eğitim süreçlerini destekleyen, ailelerin yükünü hafifleten ve gençlerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik eden entegre bir model uyguluyor. Belediye tarafından belirtilen verilere göre bugüne kadar 750 bin öğrenciye ulaşılmış olması, sunulan desteğin kapsamını ve yaygınlığını gösteriyor.

EĞİTİMDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR FARKI

EĞİTİMDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR FARKI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çankırı’da okulların çevre güvenliği için adımlar hızlanıyor
images

Orman emektarlarına bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme eğitimi
images

Köşk'te müdürler 2026-2027 için yol haritası çizdi
images

Yangın alarmı değil prova: Serik Devlet Hastanesi'nde gerçeğe yakın tahliye tatb...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silivri çarpışmasında bilirkişi: çift taraflı köprüüstü disiplini kazayı hazırladı

Bursa'da ağustos trafik: Burulaş 21 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Ödülden ilham alan gençler Bosna’da tarihle buluştu

Karacabey'de altyapı seferberliği: muhtarların talepleri öncelikli

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı