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Eğitim uçağı Hezarfen havalimanı'nda inişte pistten çıktı

Hezarfen Havalimanı'nda sabah saatlerinde iniş yapan eğitim uçağı piste tutunamayarak toprak alana çıktı; yaralanma yok, pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eğitim uçağı Hezarfen havalimanı'nda inişte pistten çıktı

Hezarfen havalimanı'ndaki olay

Hezarfen Havalimanı'nda sabah saatlerinde iniş yapan bir eğitim uçağı, piste tutunamayarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı kontrol altında tutarak aracı emniyetli şekilde durdurdu; olayda yaralanan olmadı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre kaza Büyükçekmece'de gerçekleşti. İniş esnasında uçağın piste temasında yaşanan sorun sonucu araç pistten çıkarak çevredeki toprak alana yöneldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve müdahale:

Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı ve uçağın teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildiği öğrenildi.

Hezarfen Havalimanı&#039;nda eğitim uçağı pistten çıktı

Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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