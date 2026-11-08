Siirt'te semt pazarı önünde kamyon kasasında ölü bulunan Muhammet Sait Oktay için otopsi ve soruşturma

olay yeri ve ilk müdahale

Siirt merkez Yeni Mahallesi Semt Pazarı önünde, kapalı kasa bir kamyonun içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyon kasasındaki Muhammet Sait Oktay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma ve otopsi işlemleri

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldığı ve adli sürecin yürütüldüğü bildirildi.

MUHAMMET SAİT OKTAY