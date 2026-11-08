Köy yolları beyaza büründü: Kastamonu'da 230 köy yolu ulaşıma kapandı

köy yolları beyaza büründü:

Kastamonu genelinde dün itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı ve kırsal akslarda erişim kesintileri yaşandı.

il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları:

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için sahada aralıksız çalışıyor. Ekipler, öncelikle ana bağlantı noktalarını ve yerleşim yerlerine erişimi sağlamak amacıyla çalışmaları sürdürüyor.

etkiler ve süreç:

Ulaşımdaki aksamalar, kırsal yerleşimlerin günlük yaşamını ve ulaştırmayı etkileyebiliyor; yolların açılma süresi büyük ölçüde devam eden kar ve hava koşullarına bağlı olacak. Yetki ve sorumluluk alanlarındaki çalışmaların tamamlanmasıyla köy yollarının kademeli olarak yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Kastamonu’da kar yağışı 230 köy yolunu ulaşıma kapattı