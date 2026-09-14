Eğitim yılı başında Denizli otobüsleri öğrenciler için ücretsiz olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ilk haftaya özel ulaşım desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilere yönelik bir sosyal belediyecilik uygulamasını hayata geçirdi. Okulların açıldığı ilk hafta boyunca belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek; amaç, okula dönüş döneminde oluşan yoğunluğu azaltmak ve aile bütçelerine katkı sağlamaktır.

uygulamanın kapsamı ve tarihleri:

Karar doğrultusunda uygulama 14 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Ücretsiz seyahat hakkı, 14 Eylül Pazartesi günü başlayıp 18 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Bu süre zarfında öğrenciler belediye otobüslerini kullanırken herhangi bir ücret ödemeyecekler; biniş işlemlerinde kart okutma sistemi işlemeye devam edecek ancak belirtilen tarihlerde kartlardan ücret düşülmeyecektir.

yararlanma koşulları ve iletişim:

Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin binişlerde Denizli Kartlarını okutmaları gerekiyor. Belediyenin uygulamayı, okul başlangıcında erişimi kolaylaştırmak ve toplu taşımadaki yoğunluğu yönetmek amacıyla hayata geçirdiği bildirildi. Hem öğrenciler hem de veliler uygulamayı memnuniyetle karşılarken, detaylı bilgi veya sorular için Alo 153 hattı üzerinden belediyeye ulaşılabilir.

Belediye yetkilileri, benzer sosyal destek uygulamalarının eğitim döneminin kritik ilk günlerinde hem güvenliği artırdığını hem de ekonomik yükü hafiflettiğini vurguluyor. Bu tür kısa süreli uygulamalar, okulların açıldığı dönemde trafiğin düzenlenmesi ve genç yolcuların erişiminin kolaylaştırılmasında tercih ediliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HEYECANINI YAŞAYAN ÖĞRENCİLER VE VELİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİ. OKULLARIN KAPILARINI AÇTIĞI İLK HAFTA, BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÖĞRENCİLERE TAMAMEN ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEK.