Giresun'da huzur ve güven vurgusuyla 2026-2027 eğitim yılı başladı

Giresun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı kapsamında il genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri resmen başladı. Program, 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ile velilerin katılımıyla yapıldı.

Programa Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatma Taşkın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz açılış konuşmasını yaptı.

eğitim rakamları ve katılımcı profili:

Vali Mustafa Koç'un açıklamasına göre Giresun'da bu eğitim öğretim yılında toplam 407 okulta, 6 bin 15 öğretmen ve 63 bin 50 öğrenciyle eğitim faaliyetleri başladı. Açılış konuşmalarında, yeni dönemin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisi iletildi.

güvenlik önlemleri ve saha düzenlemeleri:

Vali Koç, eğitim kadar öğrencilerin güvenliğinin de öncelikli olduğunu belirtti. Yeni dönem öncesinde okul ve çevrelerinde alınan tedbirlere dikkat çeken Koç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bahçe görevlisi uygulaması kapsamında Giresun'da 246 görevlinin okullarda görev yapacağını söyledi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin de okul çevrelerinde denetim ve kontrollerini sürdüreceği aktarıldı.

Koç, amaçlarının çocukların okullarına huzur ve güven içerisinde gelip sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak olduğunu vurguladı ve öğrencilere derslerine çalışmaları, merak etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere yönelik sözlerinde, 'Unutmayın; geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz' ifadelerine yer verildi.

Vali ayrıca öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını, öğrencilerin hayatlarına dokunarak geleceklerine yön verdiklerini ifade ederek öğretmenlere teşekkür etti. Velilere de çocukların sadece başarılarının değil, gösterdikleri çabanın da desteklenmesi gerektiğini hatırlattı. Koç, eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, 'Bir çocuğun gözlerindeki umut, bir şehrin geleceğidir' dedi.

Programda duygusal anlar da yaşandı; 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 'Hoş Geldiniz' çiçeği takdim etti. Öğrencilerin şiirleri, müzikli gösteriler ve halk oyunları sunumu ile tören sona erdi.

GİRESUN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İL GENELİNDEKİ 407 OKULDA 6 BİN 15 ÖĞRETMEN VE 63 BİN 50 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.