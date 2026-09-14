Eğitim yolculuğunda umut, emek ve dayanışma vurgusu

Erzurum'da 2026-2027 eğitim yılına başlangıç

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı vesilesiyle yayımladığı mesajda yeni dönemin heyecanına ve ortak sorumluluğa dikkat çekti. Ekici, dönemin hem öğrenciler hem de eğitim kadrosu için taze bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

saha hazırlıkları ve okulların hazır hale getirilişi:

Ekici, yaz tatili boyunca il genelindeki okulların yeni eğitim yılına hazırlanması için yoğun bir çaba gösterildiğini ifade etti. Okulların fiziki düzenlemeleri, eğitim materyallerinin temini ve sınıf düzenlemelerindeki çalışmaların, eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı başlaması için öncelikli olarak ele alındığını vurguladı. Saha çalışmalarının ardından sınıfların yeniden öğrencilerin neşesiyle ve öğretmenlerin emeğiyle buluşmasının gurur verici olduğunu söyledi.

öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yöneltilen çağrı:

Mesajında özellikle üç gruba seslenen Ekici, öğrencilere merak etmeyi, keşfetmeyi ve hayallerinin peşinden gitmeyi öğütledi. Öğrencilere yönelik ifadelerinden birinde 'Sevgili Öğrencilerimiz; Sizler bu şehrin, bu ülkenin ve geleceğimizin en büyük umudusunuz' dedi. Öğretmenlere hitaben, emeklerinin ve sabrının geleceğin en güçlü teminatı olduğunu hatırlattı. Veliler için ise okul-aile dayanışmasının önemine işaret ederek, iş birliğinin eğitimde başarıyı artıracağını belirtti.

Ekici ayrıca Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin ve ildeki yönetime destekleri için Erzurum Valimiz Sayın Aydın Baruş'a teşekkür etti. Bu teşekkür, yerel ve merkezi kurumlar arasındaki koordinasyonun eğitim sürecindeki önemine dikkat çekti.

Mesajını, yeni dönemin Erzurum'a, ülkeye ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek sonlandıran Ekici, öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylık ve velilere huzur temennisinde bulundu. Yeni eğitim yılı, kurumların hazırlıkları ve toplumsal dayanışmayla birlikte umut ve kararlılıkla karşılandı.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI VESİLESİYLE VERDİĞİ MESAJDA, " YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HEYECANINI, UMUDUNU VE MUTLULUĞUNU HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ" DEDİ