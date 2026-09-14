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Gölbaşı'ndan 66 milyon yıllık deniz hatırası: gastropoda fosili gün yüzüne çıktı

Külhöyük kazılarında, Tetis Denizi kıyısında yaşamış 66 milyon yıllık Gastropoda fosili bulundu; fosilin yerleşime taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gölbaşı'ndan 66 milyon yıllık deniz hatırası: gastropoda fosili gün yüzüne çıktı

Ankara’nın geçmişine ışık tutan keşif

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış olduğu belirlenen bir Gastropoda fosili bulundu. Keşif, bölgenin jeolojik ve paleoekolojik geçmişine dair doğrudan bir kanıt sunuyor.

keşfin yapıldığı alan ve tespitler:

Fosilin Külhöyük kazı alanında ortaya çıkarıldığı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, bulgunun özellikle dikkat çektiği noktanın; fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi olduğu belirtildi. Alan aynı zamanda 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti olarak tanımlanıyor.

bulgunun önemi ve olası değerlendirmeler:

Bu tür bir Gastropoda fosili, bölgenin çok daha eski dönemlerde deniz kıyısında olduğunu gösteriyor ve bölgenin paleocoğrafi haritasının tamamlanmasına katkı sağlayabilir. Fosilin yerleşim içinde bulunması, arkeolojik bağlamda insan etkinliklerinin doğal kalıntalarla nasıl ilişkili olabileceğine dair yeni sorular ortaya koyuyor; bu nedenle bulgunun hem jeolojik hem de arkeolojik değerlendirmelere tabi tutulması bekleniyor.

ANKARA&#039;NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDE , 66 MİLYON YIL ÖNCE TETİS DENİZİ KIYISINDA YAŞAMIŞ GASTROPODA...

ANKARA'NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDE , 66 MİLYON YIL ÖNCE TETİS DENİZİ KIYISINDA YAŞAMIŞ GASTROPODA FOSİLİNE ULAŞILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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