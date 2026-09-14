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Eskişehir’de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla başladı

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ile İlköğretim Haftası töreni Vilayet Meydanı'nda yapıldı; Sinan Aydın açılış konuşması yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir’de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla başladı

Eskişehir'de eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çok sayıda okul temsilcisi katıldı. Gün, kent genelinden gelen katılımla coşkulu görüntülere sahne oldu.

Törenin akışı ve resmi başlangıç:

Tören, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın Atatürk anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmi program sürdü; törene katılanlar bu anlarda birlik ve heyecan duygusunu paylaştı.

İl Millî Eğitim Müdürü'nün mesajı:

Kürsüye çıkan Sinan Aydın, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Aydın konuşmasında eğitimi bir milletin geleceğini şekillendiren en güçlü unsur olarak nitelendirerek, 'Eğitimde en temel gayemiz; evlatlarımızın kabiliyetleri ve merak alanları doğrultusunda zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerine rehberlik ederek millî, manevî, ahlaki ve evrensel değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır' ifadelerine yer verdi.

Tören boyunca eğitim çalışanları ve aileler arasında sıcak ve samimi görüntüler oluştu. Programın sonunda İl Millî Eğitim Müdürü, öğrencilerle bir araya gelerek selamlaştı; bu buluşma, törene katılanlar arasında renkli ve içten karelerin oluşmasına neden oldu.

Etkinlik, yeni dönemin hedeflerinin vurgulandığı mesajlar ve katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi; kentteki eğitim paydaşları yeni döneme umutlu bir başlangıç yaptı.

ESKİŞEHİR&#039;DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE İLKÖĞRETİM HAFTASI DOLAYISIYLA VİLAYET MEYDANI’NDA...

ESKİŞEHİR'DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE İLKÖĞRETİM HAFTASI DOLAYISIYLA VİLAYET MEYDANI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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