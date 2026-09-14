Eğitime yatırım vurgusu: Ardahan belediye başkanından 2026-2027 dönemi mesajı

Ardahan belediye başkanından yeni eğitim yılı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenciler, öğretmenler ve velilerle sevincini paylaştı. Yeni dönemin ülke ve kent için hayırlı olmasını dileyen Demir, eğitime verilen değerin önemine dikkat çekti.

Başkanın sözleri:

Mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunan Demir, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder" ifadesini hatırlattı ve çocukları bilimin ve aklın ışığında yetiştirmenin ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Demir, öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı dileyerek, öğretmenlerin emeklerine ve ailelerin desteğine teşekkür etti. Mesajında sağlık, huzur ve üstün başarı temennilerini yineledi.

Belediyenin taahhüdü:

Ardahan Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim camiasının, okulların ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Demir, daha modern, temiz ve güvenli eğitim alanları oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Belediye projelerinin önceliklerinden birinin eğitime yapılacak yatırımlar olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Serhat şehrimiz Ardahan olmak üzere ülkemizdeki tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim ailemizin yeni eğitim-öğretim yılını en kalbi duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve üstün başarılar diliyorum" sözleriyle tamamladı.

BAŞKAN DEMİR'DEN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ MESAJI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)