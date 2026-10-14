Eğitimde saha çalışması: il milli eğitim müdürü Akbaş öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Karabük'te okul ziyaretleri

Nevzat Akbaş, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü sıfatıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde izlemek ve okul paydaşlarıyla doğrudan temas kurmak amacıyla ziyaretlerde bulundu. Akbaş, beraberinde Şube Müdürü Emine Bilge Karataş ile birlikte Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve okul personeliyle görüşmeler yapıldı.

Okul personeli ve güvenlik değerlendirmeleri:

Ziyaretlerine okul bahçelerinde görev yapan bahçe ve güvenlik görevlileriyle sohbet ederek başlayan Akbaş, yürütülen çalışmalar ve okul güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinde okul personelinin önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Akbaş, özverili çalışmalarından dolayı görevlilere teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Ardından okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde okulların eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarı durumları, fiziki imkanları ve yürütülen projeler hakkında bilgi alındı.

Öğrencilere yöneltilen mesajlar:

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Akbaş, onlara akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Akbaş, araştıran, sorgulayan, üreten ve teknolojiyi faydalı kullanan bireyler olmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Sizler ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Her birinizin farklı yetenekleri, hayalleri ve hedefleri var. Sizlerin arasından ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular, sanatçılar, bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve iş insanları yetişeceğine yürekten inanıyorum. Önemli olan yalnızca bir meslek sahibi olmak değil; hangi mesleği seçersek seçelim işimizi en iyi şekilde yapmak, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalmak ve ülkemize faydalı bireyler olmaktır. Bunun için çok okuyun, araştırın, sorgulayın, kendinizi sürekli geliştirin ve hayallerinizin peşinden kararlılıkla gidin. Hedeflerinizi daima yüksek tutun."

Ziyaretler, okul yönetimleri ve personelle yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı. Akbaş'ın çalışmaları, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ile öğrenci odaklı yaklaşımın güçlendirilmesine yönelik yerinde gözlemlerle sürdürülecek.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEMEK, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELMEK AMACIYLA OKUL ZİYARETLERİNDE BULUNDU.