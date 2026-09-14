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Okulların ilk gününde Adana'da kapsamlı polis uygulaması

Adana'da 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde, 524 bin 276 öğrenci için okul çevrelerinde trafik, asayiş ve kimlik denetimleri yoğunlaştırıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okulların ilk gününde Adana'da kapsamlı polis uygulaması

Adana'da yeni eğitim yılında güvenlik tedbirleri

Adana'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla polis denetimleri artırıldı. 524 bin 276 öğrenci, 34 bin 652 öğretmen ve bin 259 eğitim çalışanı ile başlayan yeni dönemde, trafik ve asayiş tedbirleri ön plana çıktı.

Denetimin kapsamı:

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yer alan okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamaları Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Okul yakınlarında yoldan geçen vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, kırtasiye ve çeşitli iş yerleri denetlendi. Ekipler bölgede bulunan araçları durdurarak arama gerçekleştirdi ve arama faaliyetlerine narkotik dedektör köpekleri de destek verdi.

Amaç ve devam eden önlemler:

Uygulamaların amacı, öğrencilerin eğitim gördüğü alanlarda huzur ve güvenliğin sağlanması olarak açıklandı. Yetkililer, okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceğini belirtti.

ADANA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÇEVRELERİNDE...

ADANA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÇEVRELERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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