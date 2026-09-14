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İran Yemen olaylarıyla bağlantımızı reddetti

İran Sözcüsü İsmail Bekayi, Yemen’deki çatışmalarla bağlantı olmadığını belirtti; Kazma Dağı iddialarını reddetti, Maskat toplantısı iptal edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Elif Demir

İran Yemen olaylarıyla bağlantımızı reddetti

İran Yemen olaylarıyla bağlantımızı reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara ilişkin ülkenin pozisyonunu net şekilde açıkladı. Bekayi, İran’ın meseleyi doğrudan etkileyecek veya yönlendirecek bir ilişkisi bulunmadığını vurguladı.

Konuşmasında, bölgedeki gelişmelerin bazı aktörler tarafından İran ile komşu ülkeler arasına nifak sokmak amacıyla kullanıldığını söyledi ve bu tür yaklaşımlara karşı uyarıda bulundu.

ABD eleştirileri ve uluslararası düzen iddiası:

Bekayi, ABD’nin küresel alandaki uygulamalarına da sert eleştiriler yöneltti. ABD’nin "uzun süredir devam eden uluslararası düzeni ihlal eden eylemlerine" karşı hem rakiplerinden hem de bazı müttefiklerinden tepki gördüğünü öne sürdü. Ayrıca Washington’un, İran’a yönelik yaklaşımını ve Gazze’de yaşananlara ilişkin tutumunu eleştirerek, bu politikaların uluslararası hukuku hiçe saydığını savundu.

İranlı sözcü, ABD’nin bazı ülkelerle el ele vererek Gazze’de "etnik temizlik ve soykırım savaşı yürüten" yapılarla işbirliği yaptığını belirtti ve bu durumun uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etti.

Kazma Dağı iddiaları ve Maskat toplantısının iptali:

Basın toplantısında Bekayi, ABD tarafından gündeme getirilen Kazma Dağı’ndaki nükleer faaliyet iddialarını da doğrudan reddetti. Sözcü, "Kazma Dağı içerisinde nükleer tesisler bulunduğu iddia edilemez" ifadelerini kullandı ve söz konusu haberleri Washington tarafından yürütülen "medya ve psikolojik savaşın bir parçası" olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin ortak bir sorumlu yaklaşım benimsenmesi konusunda mutabakat sağlandığını belirtti. Bugün Maskat’ta yapılması planlanan toplantının ise "Yemen’de yaşanan gelişmeler" gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı ve toplantının gerçekleşmiş olmasının yeni politika tartışmaları için uygun bir fırsat olacağını kaydetti.

Basra Körfezi'ndeki saldırılar ve Keşm Adası olayı:

İran dış politika sözcüsü, ABD ve İsrail’in bölgedeki eylemlerini de hedef aldı. Şubat ayında İran’a yönelik başlatılan saldırılarda sivillerin bombalandığını, bunun bir "savaş suçu" teşkil ettiğini ve saldırılarda misket bombası kullanıldığını iddia etti. Bekayi bu eylemleri tüm insani standartların ihlali olarak nitelendirdi.

Keşm Adası yakınlarında İran ticari gemisine düzenlenen saldırıya da değinen Bekayi, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında gemide çalışan iki Pakistan vatandaşının bulunduğunu söyledi. Sözcü, ABD ve İsrail’in "Basra Körfezi’ndeki güvenliği hedef almaya devam ettiğini" belirtti.

Basın toplantısını sonlandırırken Bekayi, Yemen’in içişlerine müdahale edilmediğini tekrar vurguladı ve birçok ülkenin bölgedeki gelişmeleri İran ile diğer komşu ülkeler arasına fitne sokmak için kullandığını ifade etti. İran tarafı, mevcut iddiaları reddederek uluslararası eleştirileri ve bölgesel gerilimleri Washington merkezli stratejilerle ilişkilendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında Yemen&#039;deki...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya değinerek, "Yemen'de yaşananlarla hiçbir şekilde ilişkimiz yok. Birçok ülke, İran ile diğer bölge ülkeleri arasına nifak sokmak amacıyla yaşanan gelişmelerden faydalanıyor" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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