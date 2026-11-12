Dolar 50,2528 +0,05%
Euro 55,8620 +0,20%
Bist 11.813,20 +1,26%
Altın Gram 6.293,66 -2,63%
EUR/USD 1,1094 +0,03%
Brent Petrol 93,19 +0,46%
--°

El emeği bebeklerle köy okullarında hayallere dokundular

Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencileri, el yapımı amigurumi bebekler ve eğitici materyallerle Yağbasan, Çatak ve Yayıklı'daki çocuklara ulaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

El emeği bebeklerle köy okullarında hayallere dokundular

Köy okullarına ulaşan el emeği projeleri:

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, ders kapsamında hazırladıkları el yapımı ve amigurumi bebekler ile eğitici materyalleri köy okullarına taşıdı. Etkinlik 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve çalışmaya Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cengiz ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fecri Yıldırım da katıldı.

Hazırlık süreci ve eğitim yaklaşımı:

Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt rehberliğinde yürütülen çalışmada, öğrenciler Waldorf eğitim yaklaşımından ilham alarak materyal tasarladı. Hazırlanan ürünler yalnızca oyuncak olmanın ötesinde çocukların hayal gücünü ve sosyal-duygusal gelişimini destekleyecek biçimde planlandı. Tasarım ve üretim aşamaları ders içeriğinin sahaya taşınmasına olanak sağladı.

Etkinlikte neler yapıldı:

Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köy okullarında düzenlenen etkinliklerde üniversite öğrencileri çocuklarla tiyatro gösterileri, hikâye anlatımları ve çeşitli atölye çalışmaları yaptı. El emeği bebekler miniklerin yoğun ilgisini çekerken etkinlikler renkli ve öğretici anlara sahne oldu.

Materyallerin sürdürülebilir kullanımı:

Hazırlanan eğitici materyaller yalnızca çocuklara verilmekle kalmadı; köy okullarında görev yapan öğretmenlere de teslim edildi. Bu uygulama ile materyallerin sınıf ortamlarında oyun yoluyla öğrenmeyi destekleyecek araçlar olarak kullanılmaya devam etmesi hedefleniyor.

Öğrenciler için mesleki kazanımlar:

Çalışma, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine teorik bilgilerini gerçek eğitim ortamlarında uygulama imkânı sundu. Materyal tasarlama, üretim ve etkinliklerin uygulanması süreçlerinde görev alan öğrenciler; çocukların gelişim özelliklerini gözlemleme, iletişim kurma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı elde etti.

Üniversite ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendiren proje, köylerdeki çocukların yüzlerine tebessüm taşırken öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerine kalıcı katkı sağlamayı amaçladı. Çalışma, eğitimin yalnızca sınıf duvarları içinde değil, paylaşarak ve birlikte üreterek de gerçekleşebileceğini gösterdi.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE...

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE DOKUNDU(KARS-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzceli öğrenci Meryem Tural'ın resim başarısı Türkiye üçüncülüğü getirdi
images

Yalova'da geleceğin hafızları başarı belgelerini aldı
images

Elazığ'da oyun istasyonlarında çocuklar paylaşma ve iş birliğini pekiştirdi
images

Alacakaya'da din hizmetleri yeniden planlandı ve ihtiyaçlar belirlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa kendi inisiyatifini almalı, Macron Ukrayna desteğini vurguladı

Omü'nün uluslararası spor başarıları Ankara'da ödüllendirildi

Erzincan'da tuzaklarla üretici odaklı Akdeniz meyve sineği takibi

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi