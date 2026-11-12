El emeği bebeklerle köy okullarında hayallere dokundular

Köy okullarına ulaşan el emeği projeleri:

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, ders kapsamında hazırladıkları el yapımı ve amigurumi bebekler ile eğitici materyalleri köy okullarına taşıdı. Etkinlik 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve çalışmaya Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cengiz ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fecri Yıldırım da katıldı.

Hazırlık süreci ve eğitim yaklaşımı:

Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt rehberliğinde yürütülen çalışmada, öğrenciler Waldorf eğitim yaklaşımından ilham alarak materyal tasarladı. Hazırlanan ürünler yalnızca oyuncak olmanın ötesinde çocukların hayal gücünü ve sosyal-duygusal gelişimini destekleyecek biçimde planlandı. Tasarım ve üretim aşamaları ders içeriğinin sahaya taşınmasına olanak sağladı.

Etkinlikte neler yapıldı:

Yağbasan, Çatak ve Yayıklı köy okullarında düzenlenen etkinliklerde üniversite öğrencileri çocuklarla tiyatro gösterileri, hikâye anlatımları ve çeşitli atölye çalışmaları yaptı. El emeği bebekler miniklerin yoğun ilgisini çekerken etkinlikler renkli ve öğretici anlara sahne oldu.

Materyallerin sürdürülebilir kullanımı:

Hazırlanan eğitici materyaller yalnızca çocuklara verilmekle kalmadı; köy okullarında görev yapan öğretmenlere de teslim edildi. Bu uygulama ile materyallerin sınıf ortamlarında oyun yoluyla öğrenmeyi destekleyecek araçlar olarak kullanılmaya devam etmesi hedefleniyor.

Öğrenciler için mesleki kazanımlar:

Çalışma, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine teorik bilgilerini gerçek eğitim ortamlarında uygulama imkânı sundu. Materyal tasarlama, üretim ve etkinliklerin uygulanması süreçlerinde görev alan öğrenciler; çocukların gelişim özelliklerini gözlemleme, iletişim kurma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı elde etti.

Üniversite ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendiren proje, köylerdeki çocukların yüzlerine tebessüm taşırken öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerine kalıcı katkı sağlamayı amaçladı. Çalışma, eğitimin yalnızca sınıf duvarları içinde değil, paylaşarak ve birlikte üreterek de gerçekleşebileceğini gösterdi.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE DOKUNDU(KARS-İHA)