Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların resen görevlendirmesine Türk Eğitim-Sen'den eylem kararı

Türk Eğitim-Sen'in kararı ve kapsamı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında uygulanan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların resen geçici görevlendirilmesine karşı eylem kararı aldı. Sendika, norm kadro ve fiili ihtiyaç bulunmayan okullara yapılan bu görevlendirmelerin hem yönetmelik hem de temel ilkeler açısından sorunlu olduğunu belirtti.

sendikanın gerekçeleri:

Türk Eğitim-Sen açıklamasında, MEB’e bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenci sayısı ve kurum türü kriterlerini taşımayan okullara rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların resen görevlendirilmesinin uygun olmadığını vurguladı. Sendika, bu tür atamaların rehberlik hizmetinin süreklilik, gizlilik ve güven ilkelerini zedelediğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, uygulamanın Anayasa’nın 18. maddesinde güvence altına alınan angarya yasağına ve kamu yararı ilkelerine açıkça aykırı olduğu belirtildi. Bu gerekçeler sendikanın hukuka aykırılık iddiasını oluşturuyor ve eylem kararının dayanaklarını açıklıyor.

eylemin niteliği ve süresi:

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, aldığı karar doğrultusunda üyelerini hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği resen geçici görevlendirmeleri yerine getirmemeye çağırdı. Sendikanın belirttiği kararda şu ifadeler yer aldı:

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar hukuka aykırı resen geçici görevlendirmeleri yerine getirmeyecek. Eylem kararımızı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Karar, üyelerin söz konusu görevlendirmeleri yapmama yönündeki eylemini 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam ettireceğini net biçimde koyuyor.

olası etkiler ve izlenecek yol:

Sendikanın kararı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde görev değişikliklerinin uygulanması ve denetimi konusunda yeni tartışmalara zemin hazırlayabilir. Türk Eğitim-Sen, uygulamanın hem hizmetin doğasına aykırı olduğunu hem de yasal düzenlemelere uygunluk taşımadığını öne sürerek üyelerini korumaya yönelik bir tutum almakta.

Türk Eğitim-Sen’in açıklaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme ve olası geri adımların beklendiğini işaret ediyor. Tarafların atacağı adımlar ve sendikanın eylem kararının sahadaki sonuçları, önümüzdeki dönemde yakından izlenecek konular arasında yer alacak.

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN RESEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN ALINAN KARARA GÖRE, ÜYELERİNİN SÖZ KONUSU GÖREVLENDİRMELERİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR YERİNE GETİRMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ.