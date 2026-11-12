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Çeşme’de eğitime vefa: Ertan çiftine teşekkür ziyareti

Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitime katkıları için Nuri ve Hayriye Ertan’ı ziyaret edip yeni destek planlarına teşekkür etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çeşme’de eğitime vefa: Ertan çiftine teşekkür ziyareti

ziyaret ve teşekkür:

Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve beraberindeki heyet, ilçede eğitime uzun yıllardır destek veren hayırsever Nuri ve Hayriye Ertan'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede Ertan çiftine bugüne kadar sundukları katkılar için teşekkür edildi ve çiftin önümüzdeki dönemde planladığı yeni destekler konuşuldu.

heyet ve görüşme içeriği:

Ziyarette İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Murat Temelli ile Çeşme Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli öğretmenlerin de yer aldığı belirtildi. Heyet, Ertan çiftinin eğitime yönelik taleplerini dinleyip, planlanan projelerin uygulanmasına ilişkin kolaylaştırıcı adımları ele aldı.

ertan ailesinin yerel eğitime katkısı:

Nuri ve Hayriye Ertan çifti, anne ve babaları adına ayrıca kendi adlarına yaptırdıkları okullar ve yıllardır süren destekleriyle Çeşme'de iz bırakan aileler arasında gösteriliyor. Ziyarette çiftin, eğitim yatırımlarını sürdürme niyeti ve yeni katkı planları vurgulandı.

ÇEŞME İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ERTAN ÇİFTİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ÇEŞME İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ERTAN ÇİFTİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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