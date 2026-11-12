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Yenikapı'da dalgaları izlemek için ıslanmaya razı oldular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından lodos, Fatih Yenikapı Sahili'nde insanların ıslanmayı göze alıp dalgaları izlemesine neden oldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yenikapı'da dalgaları izlemek için ıslanmaya razı oldular

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından başlayan lodos, İstanbul'un kıyı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Dün yapılan uyarıların ardından rüzgârın yön değiştirmesiyle denizde zaman zaman kabaran dalgalar, sahil şeridinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı.

sahil ve dalga görüntüleri:

Fatih Yenikapı Sahili'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşularına devam ederken, birçok kişi dalgaların oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı. Yerli ve yabancı turistlerin sahile gelerek dalgalara karşı fotoğraf çektirdiği ve bir süre denizi izlediği gözlendi.

uyarılar ve vatandaşların tepkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen sahile gelenler, ıslanmaya rağmen dalgaların oluşturduğu görseli tercih etti. Bazıları rüzgâra karşı yürümeyi sürdürürken, bazıları daha güvenli mesafeden fotoğraf ve video kaydı yaptı. Görüntülerde, lodosa rağmen sahilde toplananların meraklı bakışları ve telefonlarla kayıt alma çabaları öne çıktı.

Yetkililerin uyarıları ve hava koşullarının olası riskleri hatırlatılmasına rağmen, Fatih sahilinde lodosun yarattığı görüntüler sosyal mecralarda paylaşılacak kadar ilgi çekti. Vatandaşların güvenli mesafede kalmaları ve anı kaydederken tedbirli olmaları dikkat çekici bulundu.

İstanbul’da lodos etkisi: Islanmayı göze alıp dalgaları izlediler

İstanbul’da lodos etkisi: Islanmayı göze alıp dalgaları izlediler

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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