Yenikapı'da dalgaları izlemek için ıslanmaya razı oldular

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından başlayan lodos, İstanbul'un kıyı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Dün yapılan uyarıların ardından rüzgârın yön değiştirmesiyle denizde zaman zaman kabaran dalgalar, sahil şeridinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı.

sahil ve dalga görüntüleri:

Fatih Yenikapı Sahili'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşularına devam ederken, birçok kişi dalgaların oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı. Yerli ve yabancı turistlerin sahile gelerek dalgalara karşı fotoğraf çektirdiği ve bir süre denizi izlediği gözlendi.

uyarılar ve vatandaşların tepkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen sahile gelenler, ıslanmaya rağmen dalgaların oluşturduğu görseli tercih etti. Bazıları rüzgâra karşı yürümeyi sürdürürken, bazıları daha güvenli mesafeden fotoğraf ve video kaydı yaptı. Görüntülerde, lodosa rağmen sahilde toplananların meraklı bakışları ve telefonlarla kayıt alma çabaları öne çıktı.

Yetkililerin uyarıları ve hava koşullarının olası riskleri hatırlatılmasına rağmen, Fatih sahilinde lodosun yarattığı görüntüler sosyal mecralarda paylaşılacak kadar ilgi çekti. Vatandaşların güvenli mesafede kalmaları ve anı kaydederken tedbirli olmaları dikkat çekici bulundu.

İstanbul’da lodos etkisi: Islanmayı göze alıp dalgaları izlediler