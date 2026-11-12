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Sarıgöl'de öğretmenlerle TÜBİTAK proje hazırlık toplantısı

Sarıgöl'de öğretmenlerin katılımıyla TÜBİTAK 4004 ve 4006 projeleri için ön değerlendirme yapıldı; başvuru süreçleri ve eğitimde yenilikler planlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sarıgöl'de öğretmenlerle TÜBİTAK proje hazırlık toplantısı

Toplantının gündemi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında bir ön değerlendirme ve planlama toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçedeki öğretmenler katıldı ve proje başvuru süreçleri ile yürütülecek hazırlık çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

yürütülecek çalışmalar ve hedefler:

Toplantıda, eğitimde bilimsel düşünmeyi güçlendirecek adımlar, araştırma odaklı yaklaşımlar ve üretkenliği teşvik edecek uygulamalar tartışıldı. Katılımcılar, proje hazırlık süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı ve başvuru takvimi, gerekli hazırlıklar ile görev dağılımı üzerine mutabakata vardı.

öğretmenlerin katkısı ve ilçe hedefleri:

Öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda ilçede proje kültürünün geliştirilmesi, öğrencilerin bilime yönlendirilmesi ve yenilikçi eğitim uygulamalarının okullarda yaygınlaştırılması hedeflendi. Toplantı, hem başvuru sürecinin şeffaflaştırılması hem de okullarda sürdürülebilir proje çalışmalarının planlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıya başkanlık eden Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, katılımcılara sürece yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Demirtaş, hazırlık aşamasındaki projeler için öğretmenlere başarı dileklerini iletti ve başvuruların sağlıklı ilerlemesi için ilçe yönetimi olarak destek vereceklerini belirtti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI İLE 4006 BİLİM FUARLARI...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI İLE 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERİN KATILIMIYLA ÖN DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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