KPSS ön lisans branş sıralamaları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazındaki sıralamalarını açıkladı. Açıklamada, sıralamaların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığı bildirildi.

Sıralamalara erişim ve sorgulama:

Adaylar, branş bazındaki sıralamalarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Sisteme giriş yapılarak ilgili branşta kaçıncı sırada olunduğu görüntülenebilir.

Sıralamaların anlamı ve dikkat edilmesi gerekenler:

Branş sıralamaları, adayların sınav performansına göre elde ettikleri konumu gösterir ve ilerleyen yerleştirme süreçlerinde referans olarak kullanılabilir. Adayların, sonuç ekranlarını kontrol etmeleri ve kayıtlarına ilişkin bir tutarsızlık görmeleri halinde ÖSYM ile iletişime geçmeleri önerilir.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM), 2026 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS'A KATILAN ADAYLARIN SINAV SONUÇLARINA GÖRE BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARININ AÇIKLANDIĞINI DUYURDU.