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Elazığ-keban yolunda araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ-keban yolunda araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza sırasında araçta bulunanlar ve çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

kaza detayları ve inceleme:

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan araç 23 AGP 115 plakalı otomobil olup araç sürücüsü B.T.C. olarak belirtildi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yol dışına çıkarak ağaca çarptı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın ve gerekli delil incelemelerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu tür kazalarda yol ve hız koşullarının, sürücü davranışlarının ve araçtaki emniyet donanımlarının sonucu etkilediğine dikkat çekilirken, ilgili birimler tarafından yürütülen soruşturma tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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