Elazığ'da 7. kitap fuarı kitapseverleri bir araya getiriyor

Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Kitap Fuarı, şehrin kültürel takviminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde kurulan geniş fuar alanı, ziyaretçilere kitap alma ve yazarlarla buluşma fırsatını aynı anda sunuyor. Fuarda yer alan çeşitlilik, hem yerel hem de ulusal düzeyde okuyucuların ilgisini çekiyor.

yazarlar, söyleşiler ve imzalar:

Fuar kapsamında 150 yazar ve şair okuyucularla bir araya geliyor; imza günleri, söyleşi programları ve sohbetler yoğun ilgi görüyor. Programlar arasında gençlerle buluşan Yazar H. Salih Zenginin "Dikkat Kipat" başlıklı söyleşisi dikkat çekti. Etkinliklerin en çok ilgi gören isimlerinden biri ise Akademisyen-Şair-Yazar Ömer Demirbağ oldu; Demirbağ’ın söyleşisine fuar alanını dolduran çok sayıda vatandaş katıldı ve yazar, sohbetiyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

çocuklar için teknoloji ve atölye deneyimleri:

Fuarda sadece kitap değil, teknoloji odaklı etkinlikler de yer alıyor. Özellikle çocuk ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği özel bir stantta, İcathane öğrencilerinin hazırladığı üç boyutlu tasarımlar ve geliştirilen yazılımlar ile montajı yapılan robotlar tanıtılıyor. Aynı stantta ziyaretçilere VR gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor; bu sayede fuarın aileler ve gençler için çekiciliği artıyor.

Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı, kitapları ve etkinlik programlarıyla kent yaşamına canlılık katarken, farklı kuşakları bir araya getiren bir buluşma noktası olma özelliğini koruyor. Yerel kültürün desteklenmesi ve okur-yazar ilişkilerinin güçlenmesi açısından fuarın katkıları ön plana çıkıyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 7'NCİSİ DÜZENLENEN KİTAP FUARI, ŞEHRİN KÜLTÜREL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM EDİYOR. SÖYLEŞİ VE İMZA SOHBETLERİNİN DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜĞÜ FUARA SON OLARAK GÖNÜLLERDE TAHT KURAN AKADEMİSYEN-ŞAİR-YAZAR ÖMER DEMİRBAĞ KONUK OLDU.