Elazığ'da araç içi silahlı saldırıda 3 şüpheli tutuklandı

Olayın temel hatları:

Elazığ'ın Kırklar Mahallesi Nur Sokak'ta 27 Eylül tarihinde park halindeki bir araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda araçta bulunan U.S. yaralandı. Saldırı sonucu araçta 8 kurşun isabet tespit edildi.

Olayı soruşturan birimler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla faillerin tespit edilmesi için geniş çaplı kamera ve saha çalışması başlattı.

Gözaltı, arama ve ele geçirilenler:

Yapılan çalışmalarda toplam 5 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın seyri ve kamu güvenliği:

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde devam ediyor. Emniyet birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

ELAZIĞ'DA BİR ARACA DÜZENLENEN VE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI OLAYINDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI